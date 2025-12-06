Cocaina a casa per 17mila euro Arrestato | era già ai domiciliari

SANSEPOLCRO Tradito dall’eccessiva fretta, finisce in manette per droga e peraltro il quantitativo era anche ingente. Prosegue pertanto con successo in Valtiberina il lavoro della Compagnia Carabinieri di Sansepolcro sul versante dello spaccio di stupefacenti. Proprio durante uno dei servizi di controllo predisposto dal locale comando, un 43enne originario della Puglia ma da diverso tempo residente nella città pierfrancescana e già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per una condanna conseguente a un’indagine in materia di droga condotta sempre dai Carabinieri, è finito nella rete dei militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cocaina a casa per 17mila euro. Arrestato: era già ai domiciliari

