Coach Priftis sprona squadra e PalaBigi | Faremo di tutto per tornare alla vittoria

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025

"Brescia ha mantenuto un nucleo importante e collaudato, è una squadra intelligente, che sa leggere molto bene i momenti della partita ed approfitta degli errori avversari. Hanno giocatori esperti e davvero forti come Bilan e Ndour, con un’alchimia che si portano dietro già dalla scorsa stagione. Noi dovremo dunque abbinare energia ed efficacia, ma sono sicuro che saremo competitivi visto che per dieci giorni abbiamo avuto modo di allenarci intensamente. Dovremo essere molto consistenti in difesa e faremo di tutto per tornare a vincere davanti al nostro pubblico e dargli una soddisfazione". Dopo il ‘reset’ arrivato grazie ad un periodo senza tour de force e con ritmi scanditi in maniera canonica, coach Priftis (foto) crede giustamente nell’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Coach Priftis sprona squadra e PalaBigi: "Faremo di tutto per tornare alla vittoria"

