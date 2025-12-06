Coach Priftis sprona squadra e PalaBigi | Faremo di tutto per tornare alla vittoria
"Brescia ha mantenuto un nucleo importante e collaudato, è una squadra intelligente, che sa leggere molto bene i momenti della partita ed approfitta degli errori avversari. Hanno giocatori esperti e davvero forti come Bilan e Ndour, con un’alchimia che si portano dietro già dalla scorsa stagione. Noi dovremo dunque abbinare energia ed efficacia, ma sono sicuro che saremo competitivi visto che per dieci giorni abbiamo avuto modo di allenarci intensamente. Dovremo essere molto consistenti in difesa e faremo di tutto per tornare a vincere davanti al nostro pubblico e dargli una soddisfazione". Dopo il ‘reset’ arrivato grazie ad un periodo senza tour de force e con ritmi scanditi in maniera canonica, coach Priftis (foto) crede giustamente nell’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
BM CAMPIONATI / I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO IN SERIE A E A2 DOPO L' ULTIMA GIORNATA In serie A deplorazione per coach #Priftis della Pallacanestro Reggiana e per il giocatore #Moore della Pallacanestro Varese . In A2 inibizione - facebook.com Vai su Facebook
TRAPANI NON SI FERMA PIÙ La Shark guidata da un super Jordan Ford conquista l'ottava vittoria in questa Serie A. Per Reggio Emilia SESTO ko di fila in campionato: la squadra di coach Priftis (espulso nel secondo quarto) va in totale blackout nel quart Vai su X
Reggio Emilia, Dimitris Priftis: “Brescia squadra intelligente e solida” - Archiviata la sosta per le Nazionali, che hanno inaugurato il percorso di qualificazione al Mondiale in Qatar 2027, per la UNA Hotels Reggio Emilia è tempo di tornare in campo: domani alle ore 20:30, ... Secondo sportal.it
Reggio Emilia-Brescia, Priftis”dovremo essere competitivi con l’ambizione di vincere” - Ha presentato così l'incontro coach Dimitris Priftis: "Brescia ha mantenuto un nucleo importante e collaudato, sono una squadra intelligente, che sa ... Si legge su basketinside.com
Coach Priftis. "Cheatham? Decidiamo poco prima del match» - Fino a mercoledì non si è allenato con il resto della squadra - Come scrive ilrestodelcarlino.it
UnaHotels Reggio Emilia, coach Priftis: “Siamo qui per lottare ed uscirne insieme” - Archiviato il successo in FIBA Europe Cup sul campo del Cibona Zagabria, che ha consegnato alla UNA Hotels la qualificazione al Second Round della competizione, è tempo di tornare a concentrarsi sul c ... Riporta sportando.basketball
I protagonisti: la soddisfazione di coach Priftis. "Mai così costanti» - Si gode la vittoria coach Dimitris Priftis: "Venivamo da una trasferta lunga finita con un supplementare poi, anche se in... Da ilrestodelcarlino.it