Cnr nodo precari | incontro con i sindacati prima del 15 dicembre

Massima disponibilità “da parte del presidente del Cnr, nella sua veste di presidente della delegazione di parte pubblica per le relazioni sindacali”, all’incontro con le sigle sindacali rappresentative e di riferimento. Incontro per il quale, sono state indicate “ben tre date possibili di incontro”, identificando quella “in cui, tutte le Sigle Sindacali, hanno dichiarato la propria disponibilità, a seguito di impegni presenti per loro e materialmente evidenti e non conciliabili, nelle altre due”. La data identificata “risulta comunque essere precedente ad un incontro che si svolgerà il 15 dicembre prossimo presso il Ministero di riferimento, vigilante sull’Ente, e quindi perfettamente inserita nel quadro temporale utile ad affrontare le problematiche di cui trattasi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

