Cna il siciliano Sebastiano Battiato scelto come vicepresidente nazionale

L'assemblea della Cna ha eletto all'unanimità Dario Costantini alla presidenza nazionale per il quadriennio 2025-2029 e al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente nazionale, l'imprenditore siciliano Sebastiano Battiato. Attivo nel settore edile e originario di Acireale, Battiato è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

