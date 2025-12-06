Cloud Dancer Pantone sceglie il bianco per il 2026 ma non tutti sono d’accordo

Dopo Mocha Mousse, quel marrone avvolgente che ci ha accompagnato per tutto il 2025 riportandoci alle radici, alla terra, al calore delle origini, Pantone sorprende tutti. E non con un’esplosione di colore, non con una delle sue altalene cromatiche a cui ci aveva abituato negli ultimi anni. No. Per il 2026 l’istituto che detta legge nel mondo del design, della moda e della creatività sceglie il bianco. Un bianco preciso, con un nome che è già una dichiarazione d’intenti: Cloud Dancer. Si chiama PANTONE 11-4201 Cloud Dancer ed è, nelle parole dell’istituto stesso, “ un bianco sublime, la cui presenza ariosa trasmette una sensazione di calma e pace, in un mondo rumoroso “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cloud Dancer, Pantone sceglie il bianco per il 2026 (ma non tutti sono d’accordo)

