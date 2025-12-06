Cloud Dancer Pantone sceglie il bianco per il 2026 ma non tutti sono d’accordo

Screenworld.it | 6 dic 2025

Dopo Mocha Mousse, quel marrone avvolgente che ci ha accompagnato per tutto il 2025 riportandoci alle radici, alla terra, al calore delle origini, Pantone sorprende tutti. E non con un’esplosione di colore, non con una delle sue altalene cromatiche a cui ci aveva abituato negli ultimi anni. No. Per il 2026 l’istituto che detta legge nel mondo del design, della moda e della creatività sceglie il bianco. Un bianco preciso, con un nome che è già una dichiarazione d’intenti: Cloud Dancer. Si chiama PANTONE 11-4201 Cloud Dancer ed è, nelle parole dell’istituto stesso, “ un bianco sublime, la cui presenza ariosa trasmette una sensazione di calma e pace, in un mondo rumoroso “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

