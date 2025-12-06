closing party di ikigai i giovani fanno impresa

Un evento importante che coinvolge tutte le nuove start-up del territorio. Questo è stato il Closing Party di Ikigai, tenutosi venerdì 4 dicembre al Santa Chiara Lab. Un evento che ha visto tantissimi partecipanti e che ricorda l’importanza di un progetto come Ikigai sul territorio, soprattutto in un momento come questo. "Sensazioni bellissime, abbiamo superato le aspettative che avevamo all’inizio del progetto -afferma Marco Forte, provveditore fondazione MPS - ci sono stati dei numeri molto interessanti, in una valutazione di impatto, che ci consente di essere molto ottimisti anche per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

