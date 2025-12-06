Closing Party di Ikigai I giovani fanno impresa
Un evento importante che coinvolge tutte le nuove start-up del territorio. Questo è stato il Closing Party di Ikigai, tenutosi venerdì 4 dicembre al Santa Chiara Lab. Un evento che ha visto tantissimi partecipanti e che ricorda l’importanza di un progetto come Ikigai sul territorio, soprattutto in un momento come questo. "Sensazioni bellissime, abbiamo superato le aspettative che avevamo all’inizio del progetto -afferma Marco Forte, provveditore fondazione MPS - ci sono stati dei numeri molto interessanti, in una valutazione di impatto, che ci consente di essere molto ottimisti anche per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Closing Party (arrivederci e grazie) back on tour 19/20 Novembre à 20:30 à Pôle Sud Strasbourg - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione MPS, Ikigai festeggia tre anni di successi: oltre 90 startup nate e un impatto moltiplicato sul territorio - Tre anni, più di mille giovani coinvolti, decine di nuove imprese e un ecosistema innovativo che continua a crescere. Scrive radiosienatv.it
Closing party, musica dal vivo sul lungomare - Sono questi gli ingredienti del Closing Party, la festa di chiusura della stagione 2024 del Cafè degli Artisti, lo storico locale ... Scrive ilrestodelcarlino.it