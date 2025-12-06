Clima teso in consiglio comunale Spunta il caso dell’ex D’Ambra Regolamento edilizio sì alle variazioni

FOLLONICA Consiglio comunale denso quello che si è svolto ieri mattina a Follonica. In apertura, il consigliere Iacopo Ricceri ha presentato un ordine del giorno del suo gruppo consigliare Fratelli d’Italia riguardo la ridefinizione della composizione della maggioranza nelle commissioni consiliari, a seguito dell’uscita del consigliere civico Riccardo D’Ambra dalla coalizione. Nell’atto si evidenzia come l’ex consigliere di maggioranza "attualmente membro della 3ª, 4ª e 5ª Commissione, ha disertato tre sedute di commissione, ponendo in essere un evidente atteggiamento di ostruzionismo". Il gruppo ha chiesto al presidente del Consiglio Aloisi di "prendere atto formalmente del mutato assetto della maggioranza" e di avviare verifiche utili a "ripristinare la piena rappresentanza della maggioranza all’interno delle commissioni consiliari". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Clima teso in consiglio comunale. Spunta il caso dell’ex D’Ambra. Regolamento edilizio, sì alle variazioni

