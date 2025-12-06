Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin sempre al comando
La statunitense Mikaela Shiffrin resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile al termine del primo gigante di Tremblant: la nordamericana si attesta a quota 408, portandosi a +122 nei confronti dell’ albanese Lara Colturi, seconda con 286. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
