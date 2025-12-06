Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Johan-Olav Botn consolida la leadership

Dopo la seconda gara stagionale continua il dominio del norvegese Johan-Olav Botn, che resta a punteggio pieno dopo aver conquistato sia l’individuale che la pursuit di Oestersund, in Svezia, e detiene sia il pettorale giallo della generale che i pettorali rossi delle due relative graduatorie di specialità. La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership

