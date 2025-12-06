100% Made In Italy, la Classifica Album redatta da Fimi e NIQ, che vede tre new entry in top ten: Noyz Narcos, Tommaso Paradiso e Gigi D’Alessio. La top ten si apre ancora una volta con Annalisa ed il nuovo album Ma Io Sono Fuoco, pubblicato lo scorso ottobre, alla #10. Il nono lavoro in studio dell’artista di Savona è arrivato in vetta alla chart nella settimana della sua release. Un gradino più in alto ci troviamo Santana Money Gang, di Sfera Ebbasta e Shiva. L’album dei due rapper, presente nella classifica da trentaquattro settimane hanno collaborato Shiva, Guè, Don Joe e Drillionaire. Gli ultimi due figurano anche tra i produttori della fatica discografica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Noyz Narcos debutta al primo posto con “Funny Games”