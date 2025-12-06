"Giocare al Polisportivo riaccende in me sempre bei ricordi". È ciò che dice Federico Taborda, portiere del Montegranaro, che domani sarà ospite della Civitanovese in occasione della quattordicesima giornata di campionato, calcio di inizio alle 15. Taborda, classe 1988, è uno dei grandi ex della gara avendo difeso i pali della formazione adriatica nella stagione 2017-18 e in quella 2022-23, contribuendo alle vittorie dei campionati di Prima categoria e Promozione. "Sicuramente – racconta l’estremo difensore – sono state due annate belle ed aver vinto in entrambi i casi è qualcosa che non si dimentica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, l’ex Taborda: "Ottima la spina dorsale"