Cittadino fermato a L' Aquila per parcheggio abusivo espulso dopo controlli all' ospedale San Salvatore

Notizie.virgilio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato parcheggiatore abusivo all’ospedale di L’Aquila: espulso cittadino nigeriano dopo controlli e sequestro del denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cittadino fermato a l aquila per parcheggio abusivo espulso dopo controlli all ospedale san salvatore

© Notizie.virgilio.it - Cittadino fermato a L'Aquila per parcheggio abusivo, espulso dopo controlli all'ospedale San Salvatore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cittadino fermato aquila parcheggioParcheggiatori abusivi e molesti all’ospedale San Salvatore, interviene la polizia: espulso cittadino straniero - Parcheggiatori abusivi e molesti all'ospedale San Salvatore, interviene la polizia: espulso cittadino straniero. abruzzolive.it scrive

VIOLENZE AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO: FRULLO, “COMUNE L’AQUILA PRONTO A POTENZIARE I CONTROLLI” - L’AQUILA – “Come maggioranza di governo cittadino non possiamo che esprimere la più ferma condanna per il grave episodio di violenza verificatosi nelle ultime ore nel nostro territorio, che ha coinvol ... Da abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadino Fermato Aquila Parcheggio