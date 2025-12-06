Città del Natale piano straordinario di assistenza sanitaria per il weekend dell’Immacolata

Arezzo, 6 dicembre 2025 – . La Centrale 118 di Arezzo potenzia i presidi per garantire sicurezza a cittadini e turisti. In vista del weekend dell’Immacolata, che porterà in città un forte afflusso di visitatori per la Città del Natale e per la concomitante Fiera dell’Antiquariato, la Centrale 118 di Arezzo ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio. Nel centro storico sono operative due ambulanze: una con stazionamento nell’area del Prato e l’altra in piazza del Commissario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

