Città del Natale piano straordinario di assistenza sanitaria per il weekend dell’Immacolata

Lanazione.it | 6 dic 2025

Arezzo, 6 dicembre 2025 –  . La Centrale 118 di Arezzo potenzia i presidi per garantire sicurezza a cittadini e turisti. In vista del weekend dellImmacolata, che porterà in città un forte afflusso di visitatori per la Città del Natale e per la concomitante Fiera dell’Antiquariato, la Centrale 118 di Arezzo ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio. Nel centro storico sono operative due ambulanze: una con stazionamento nell’area del Prato e l’altra in piazza del Commissario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

