L’antipasto della magia del Natale è in arrivo, nel centro città, in questo weekend lungo che coincide con la festa dell’Immacolata: sono, infatti, tantissimi gli eventi in programma legati a "Pistoia Città del Natale" il cui cartellone entra definitivamente nel vivo. Oggi si partirà, alle 16, con l’apertura straordinaria del Palazzo de’ Rossi per poi proseguire, in piazza Gavinana, con il “Cadillac Circus“ (Stephen Hogan e Luca Gallina), ovvero un concerto dal vivo di musica contemporanea e in San Giovanni Fuoricivitas ci sarà lo spettacolo di magie e bolle “Incanto d’Oriente”. Per gli amanti dell’arte, invece, la Galleria Nazionale ospiterà la mostra “Unica eccellenza al femminile” e, alle 15, presso il Laboratorio Artistico Frammenti di Emozioni Margarita Martinez racconterà le tappe del viaggio di Babbo Natale con la sua arte degli acquerelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città del Natale, la magia. Tre giorni di spettacoli