Cisl Scuola da Fiuggi la road map per il futuro | priorità al contratto 2025 27 e difesa dell’inclusione Barbacci | Vogliamo la conclusione del negoziato nel 2026
L'Assemblea Nazionale della Cisl Scuola ha approvato all'unanimità una strategia che punta al rinnovo del contratto 202527 entro il prossimo anno per tutelare i salari, ribadendo al contempo la centralità della pace e la difesa intransigente dell'inclusione scolastica. L'articolo Cisl Scuola, da Fiuggi la road map per il futuro: priorità al contratto 202527 e difesa dell’inclusione. Barbacci: “Vogliamo la conclusione del negoziato nel 2026” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
