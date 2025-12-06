Cisl Livorno a Castello Pasquini festeggiati i 75 anni di attività

La Cisl Livorno ha organizzato un convegno a Castello Pasquini per festeggiare al meglio i 75 anni di attività. Un percorso lungo, illustrato dal presidente della fondazione Giulio Pastore, Aldo Carera, che ha raccontato quanto fatto dal sindacato in questo così lungo periodo. Al termine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

