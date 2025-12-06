A Savignano, la Cis Rubicone ha partecipato al bando della regione Emilia-Romagna ’ Innovatori responsabili 2025 ’. Dicono Simona Della Vittoria presidente della cooperativa e la dottoressa Jessica Neri amministratrice e coordinatrice del gruppo appartamento ’Cis a casa’: "Abbiamo partecipato a questo premio e siamo iscritti fra gli innovatori responsabili della Regione per il 2025 con il progetto ’ In work aut ’ per ragazzi con autismo dagli 11 ai 18 anni per promuovere competenze relazionali e occupazionali con insegnamenti di piccole mansioni sempre in piccolo gruppo. Abbiamo il laboratorio delle mollette, delle pulizie, della lavanderia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cis Rubicone tra gli ’innovatori responsabili 2025’