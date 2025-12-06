Cioccolateria Messori nuova apertura a Vignola Il titolare | Un sogno che diventa futuro
Vignola, 6 dicembre 2025 – È stata inaugurata questo pomeriggio sulla circonvallazione, in prossimità di via Per Sassuolo, la nuova sede della Cioccolateria Messori, eccellenza vignolese attiva dal 1929 e oggi presente in oltre 31 Paesi del mondo. Una cerimonia molto partecipata, aperta alla cittadinanza, che ha celebrato un passo decisivo per una realtà storica e profondamente legata al territorio. Gli ospiti. Tra gli ospiti anche l'europarlamentare Stefano Bonaccini, che ha definito l’inaugurazione “un esempio concreto della volontà emiliano-romagnola di continuare a investire nella propria terra, creando lavoro e opportunità anche in una fase economica difficile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
