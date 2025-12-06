Cimitero regno del degrado Ma per l’assessora è una villa

Cimiteri comunali bisognosi di manutenzione, tutti d’accordo, ma la mozione proposta dall’opposizione viene respinta. Una mozione unitaria firmata Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, a cui si è poi accodato al voto anche il gruppo Con Bosio per Cesano, chiedeva di impegnare sindaco e giunta ad avviare un confronto con Assp Spa per chiedere maggiore attenzione ai due cimiteri cittadini, quello del capoluogo e quello di San Bernardo. L’azienda speciale, controllata quasi interamente dal Comune, è infatti responsabile della gestione dei due cimiteri. "È evidente lo stato di ammaloramento in cui versano alcuni lotti cimiteriali, in alcune zone difficilmente raggiungibili anche alla vista dei cittadini", si legge nella mozione, che sottolinea "l’assenza di adeguata manutenzione e pulizia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Cimitero, regno del degrado". Ma per l’assessora "è una villa"

