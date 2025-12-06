Ciclocross World Cup in Sardegna la terza tappa | dove vederla e chi corre
Ci saranno 9 delegazioni. Si correrà a Terralba, dopo il maltempo dell'anno scorso. L'Italia schiera Casasola, Borello e Bertolini. Rientra anche Agostinacchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
