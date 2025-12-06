Ciclismo Coppa del Mondo di Ciclocross Da Bertolini a Peruta i protagonisti
La Coppa del Mondo di ciclocross a Terralba (Oristano) ed il prestigioso Trofeo Selle Italia a San Pietro in Gu (Padova) sono gli appuntamenti di domani che vedranno al via i portacolori del Team Ale Colnago. La terza tappa del Coppa del Mondo vedrà al via ciclocrossisti di 15 nazioni. Tra gli elite il team diretto da Milena Cavani vedrà in gara il tricolore Gioele Bertolini ed Alan Zanolini e nella Open F gareggeranno Rebecca Gariboldi e la campionessa albanese Nelia Kabetaj mentre tra le juniores cercheranno la prima vittoria in Coppa Nicole Azzetti (foto), Elisa Bianchi e Sara Peruta. La prova di Coppa del Mondo sarà trasmessa su Eurosport e su Rai Play Sport 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
