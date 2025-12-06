Ciao Maschio affronta l’ambizione con La Rocca Schettini e Vergassola

Dopo la pausa della scorsa settimana, Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 6 dicembre, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile in onda alle 17:10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 6 dicembre 2025. L’ambizione è un sentimento maschile? E se declinato al femminile diventa pregiudizio? Come reagiscono i maschi di fronte a una donna ambiziosa? Sono questi gli interrogativi al centro del nuovo appuntamento. Sul tema si confronterà un trio di “maschi” molto particolare: Vincenzo Schettini, professore di Fisica divenuto popolare sui social; il ballerino e coreografo Pasquale La Rocca, in gara con Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle; e il comico Dario Vergassola. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

