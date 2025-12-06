Ci voleva Trump a restituirci l’amore per il calcio
Non è la mia cup of tea, ma non posso non brindare a Donald Trump, il cui protagonismo cialtrone sta finalmente svelando il pensiero di molti cuori. Sto parlando di calcio, of course, non mi occupo di argomenti minori come trattati di pace o migranti. Ieri alle 18 come sapete c’è stato il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026. Io non ne tengo conto perché il Foglio mi fa consegnare gli articoli presto, dato che dopo le 17 sanno di trovarmi ubriaco, ma posso dire che mi dispiace per voi italiani che – nel caso di vittoria agli spareggi – di certo non potrete trovare Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda, essendo nella vostra stessa misera fascia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
