Christmas Town | sabato 6 dicembre apre il più grande villaggio di Natale del sud Italia

CATANIA – Babbo Natale, Elfi, Renne, Schiaccianoci, Pupazzi di Neve, il Grinch e tutti gli altri protagonisti della magia del Natale vi aspettano a Christmas Town. Cresce l’attesa per questa terza edizione: sabato 6 dicembre – alle ore 10.00 – si aprono i cancelli del Villaggio di Natale più grande del Sud Italia che, fino al 6 gennaio 2026, trasformerà le Ciminiere in un Parco tematico dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutti gli amanti del Natale. Il claim di questa edizione, “ Give Love ”, è un invito semplice e potente: non lasciare che passi il Natale senza una buona azione. Un abbraccio, un sorriso, un gesto di gentilezza questo il filo rosso che attraverserà il Villaggio, tra spettacoli, luci e attrazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

