Christmas per le vie del borgo | Supersano si prepara a vivere un altro magico Natale

Lecceprima.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SUPERSANO – Luci colorate e la magia del Natale nelle strade del borgo di Supersano da domani, 7 dicembre, sino al 6 gennaio 2026. Appuntamento domenica, alle 20, per assistere all’accensione delle luci di “Christmas per le vie del Borgo”, evento sostenuto dall’amministrazione comunale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

