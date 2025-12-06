Choc in casa uccide in modo brutale la nonna e scappa | le urla choc e polizia sul posto

La quiete della zona di Acilia è stata infranta questa mattina da un episodio di violenza che ha sconvolto l’intera comunità. Intorno alle 8.30, in via Molteni, alcuni residenti hanno sentito urla provenire da un appartamento e, spaventati, hanno contattato il Nue 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena che ha immediatamente lasciato intendere la gravità della situazione. Nell’abitazione, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto un’anziana di 80 anni riversa a terra in una pozza di sangue, colpita ripetutamente con un martello. Accanto al corpo della donna, i soccorritori hanno individuato anche il compagno della madre del presunto aggressore, ferito e in evidente stato di shock. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it