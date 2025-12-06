Choc a Firenze minacce assurde dopo il ko dei Viola | Speriamo vi muoiano i figli di cancro
Il momento difficile della Fiorentina non si limita più al campo. Alla delusione sportiva si somma ora un clima tossico fuori dallo stadio, dove una frangia della tifoseria sta oltrepassando ogni limite. La pesante battuta d’arresto contro il Sassuolo ha aggravato una classifica già delicata e acceso ulteriormente gli animi. Nelle ore successive alla gara, infatti, alcune compagne dei calciatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
