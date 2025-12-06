Chivu Inter il tecnico cambia approccio | il primo ritiro in vista della sfida contro il Como

Inter News 24 Chivu Inter, ritiro pre partita per prepararsi al meglio: la novità del tecnico rumeno in vista della partita di oggi contro i lariani. Per la prima volta dall’inizio della sua gestione, Cristian Chivu ha deciso di far vivere alla squadra un ritiro pre-partita. Dopo la rifinitura pomeridiana di ieri, il tecnico nerazzurro ha trattenuto i suoi ragazzi ad Appiano Gentile per concentrarsi sulla preparazione della partita contro il Como di Fabregas e Nico Paz. La decisione di Chivu è stata motivata soprattutto dall’orario della sfida, che si giocherà nel tardo pomeriggio, alle 18. Questo ritiro, più breve rispetto a quelli previsti per le partite serali, permette di gestire al meglio una giornata “corta”, di circa due ore e mezza in meno rispetto a quelle in cui l’impegno è serale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico cambia approccio: il primo ritiro in vista della sfida contro il Como

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Probabile 11 di Cristian Chivu per Inter-Como (Sky) - facebook.com Vai su Facebook

Chivu cambia strategia e tiene tutti ad Appiano: Inter in ritiro prima del Como Vai su X

Chivu cambia idea per Inter-Como: tutti ad Appiano, primo ritiro nella stagione nerazzurra - Il tecnico della formazione nerazzurra, in campo ad Appiano Gentile per l’allenamento. Come scrive tuttomercatoweb.com

Inter, Chivu cambia: col Como squadra in ritiro. Prima volta, tutti ad Appiano: motivo semplice - Per la gara di oggi, contro la squadra di Fabregas, Chivu cambia le abitudini ... msn.com scrive

L’Inter aspetta il Como a San Siro. Chivu cambia volto alla squadra - Dopo la passeggiata con il Venezia l’Inter si prepara alla partita contro il Como, avversario ben più probante rispetto ai lagunari. Come scrive tuttomercatoweb.com

GdS - Vigilia di Inter-Como, Chivu cambia strategia e tiene la squadra in ritiro ad Appiano: i motivi della scelta - Como e tiene la squadra in ritiro ad Appiano Gentile nelle 24 ore che anticipano la sfida in programma domani alle 18 a San Siro. Come scrive msn.com

Inter-Como, Chivu ha optato per il primo ritiro stagionale ad Appiano: ecco perché - È stata la scelta di Cristian Chivu in vista della delicata partita di oggi a San Siro contro il Como. msn.com scrive

Diouf Inter, il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como. Le ultimissime - E Chivu pensa a lui per rilanciarlo titolare contro il Como La vittoria in Coppa Italia non rappresentava, almeno sulla ca ... Come scrive calcionews24.com