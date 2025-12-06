Chivu Inter il percorso che ha portato il tecnico alla sua conferma e alla fiducia della società meneghina

Inter News 24 Chivu Inter, tutto pronto per l’incontro decisivo: la squadra nerazzurra sceglie Chivu per il futuro del Club meneghino. Era il 5 giugno quando si chiuse definitivamente la questione allenatore per l’ Inter. Dopo un fermo comunicato della dirigenza, il pomeriggio portò alla fumata bianca: Cristian Chivu sarebbe stato il nuovo allenatore nerazzurro, raccogliendo l’eredità di Simone Inzaghi. La sua candidatura era forte, grazie alla sua esperienza da calciatore con l’ Inter e al suo lavoro nelle giovanili, ma anche per le caratteristiche giuste per guidare una squadra che stava per intraprendere un processo di rinnovamento e ringiovanimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il percorso che ha portato il tecnico alla sua conferma e alla fiducia della società meneghina

Cristian Chivu ha cambiato strategia prima di Inter-Como Secondo La Gazzetta dello Sport, questa notte la squadra è stata in ritiro ad Appiano Gentile Un'assoluta novità nell'era Chivu: che ne pensate di questa decisione #InterComo #Chivu - facebook.com Vai su Facebook

INTER-COMO è CHIVU vs FABREGAS. Le ULTIME, la PROBABILE e i RETROSCENA di mercato di CESC PARTECIPA ALLA DIRETTA ? youtube.com/watch?v=rMwtZr… Vai su X

“L’Inter di Chivu ha un grande difetto”: le parole in diretta scatenano il dibattito - Le parole in diretta da parte di Andrea Marinozzi, negli studi di DAZN, hanno scatenato il dibattito sull'Inter di Cristian Chivu ... Segnala spaziointer.it

Inter, Chivu: “Frattesi finora ha avuto i minuti che meritava, so che posso contare su di lui” - Di seguito le parole di Cristian Chivu nel post partita. Scrive gianlucadimarzio.com

Inter-Venezia, Chivu stravolge la formazione e manda in campo le riserve: titolare anche un U23 - Tante riserve in campo per l'Inter di Chivu per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Venezia. spaziointer.it scrive

Inter, Pio Esposito fa la voce grossa: prima gioia a San Siro, percorso da predestinato - Calhanoglu aveva predetto il gol del compagno: per l’attaccante prima gioia anche in nerazzurro a San Siro dopo la rete alla Norvegia ... Scrive tuttosport.com

Inter-Como, Chivu ha optato per il primo ritiro stagionale ad Appiano: ecco perché - È stata la scelta di Cristian Chivu in vista della delicata partita di oggi a San Siro contro il Como. Lo riporta msn.com

Chivu si gode vittoria e gruppo: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Frattesi? Posso contare su di lui" - Cristian Chivu può essere più che soddisfatto dopo la vittoria della sua Inter e non solo per la vittoria. Riporta msn.com