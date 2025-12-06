Chivu e Fabregas due allenatori giovani con un futuro brillante! Il confronto tra i due tecnici

Inter News 24 Chivu e Fabregas, un confronto tra due allenatori agli inizi della carriera! La disamina sulla sfida di oggi tra Inter e Como. Il confronto tra Cristian Chivu e Cesc Fabregas rappresenta un interessante scontro tra due allenatori giovani, che si trovano ancora agli inizi delle loro carriere in panchina. Chivu, classe 1975, ha 45 anni ed è cresciuto come allenatore nelle giovanili dell’ Inter, dove ha vinto uno scudetto Primavera. La sua prima esperienza da tecnico della prima squadra risale allo scorso campionato, quando ha preso in mano il Parma e, al debutto assoluto, è riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione, compiendo un’impresa storica che include la vittoria contro la Juventus e il pareggio in rimonta contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu e Fabregas, due allenatori giovani con un futuro brillante! Il confronto tra i due tecnici

