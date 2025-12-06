Chivu a Inter TV | Squadra di altro livello arrivederci al tiki-taka Como! E’ stata una lezione
Inter News 24 Chivu a Inter TV dopo la vittoria contro il Como! Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro i lariani per 4-0. Al termine della netta vittoria dell’Inter contro il Como (4-0), Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la prestazione della sua squadra. SUPREMAZIA IN CAMPO – «Quando l’Inter gioca così, quando il ritmo è alto, pressa tutta la partita e c’è intensità, è di un altro livello. Tutte quelle discussioni sul Como, su Fabregas, sul tiki-taka. Arrivederci. L’Inter ha schiacciato l’acceleratore, poteva finire 5-0: è stata una lezione». 🔗 Leggi su Internews24.com
