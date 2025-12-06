Chivu A DAZN | Potevamo fare meglio ma sono felice per i miei ragazzi

Inter News 24 Chivu manifesta la propria approvazione per la gara al seguito del match Inter Como 4-0: «Potevamo fare meglio, ma sono felice per i miei ragazzi». Al termine della netta vittoria per 4-0 contro il Como, Cristian Chivu ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico nerazzurro DIMOSTRAZIONE – «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori giovani e con qualità, hanno un allenatore che propone un bel gioco. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti, per noi questa è una vittoria importantissima» – ha dichiarato Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu A DAZN: «Potevamo fare meglio, ma sono felice per i miei ragazzi»

