Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre 7 indagati

Era il 3 ottobre del 2023 quando poco dopo le sette di sera un autobus elettrico della compagnia precipitò dal cavalcavia di Mestre. In 22 persero la vita, 14 i feriti.Ora i magistrati della procura sono arrivati alla conclusione delle indagini preliminari. Sono 7 gli indagati, tutti dipendenti del comune di Venezia responsabili dei settori manutenzione e viabilità. A loro vengono contestati il disastro colposo e l'omicidio stradale. E' stata invece archiviata la posizione del titolare della ditta di trasporto. Per la pubblica accusa, quei 7 tecnici - ciascuno per i compiti loro assegnati - avrebbero dovuto intervenire molto prima per la messa a norma delle barriere di sicurezza di quel cavalcavia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati

