Chiude a chiave la camera da letto e sequestra l'ex compagna e il figlio | 38enne arrestato

Alcuni giorni fa un 38enne è stato arrestato a Cesano Maderno (Monza) per sequestro di persona. L'uomo avrebbe costretto l'ex compagna e il loro figlio piccolo a restare con lui nella camera da letto con la porta chiusa a chiave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Finto poliziotto smascherato la chiude a chiave in camera - facebook.com Vai su Facebook

Chiude a chiave la camera da letto e sequestra l’ex compagna e il figlio: 38enne arrestato - L’uomo avrebbe costretto l’ex compagna e il loro figlio piccolo a restare con lui nella camera da letto ... Si legge su fanpage.it

Finto poliziotto smascherato la chiude a chiave in camera - FIRENZE: La donna è riuscita a chiedere aiuto ad un vicino di casa che ha dato l'allarme. Segnala toscanamedianews.it

Monza, va a cena a casa della ex e tiene in ostaggio per ore lei e il figlio: 38enne arrestato per sequestro di persona - L'uomo, già sotto processo per maltrattamenti e violenza sessuale, è andato a casa della ex e a fine serata si è chiuso a chiave in camera da letto minacciando lei e il ba ... Da milano.corriere.it

Trova un ladro in casa e lo chiude a chiave in camera fino all'arrivo dei carabinieri. Così un ragazzo ha fatto arrestare un 49enne a Frosinone - L'uomo si era introdotto nell'abitazione forzando una finestra e aveva già nascosto nelle sue tasche una fede, una collana d'oro e due orologi di marca Attimi di paura ieri sera a Patrica (Frosinone), ... Da leggo.it

Tenta la truffa all'anziana e, scoperto, la chiude in camere da letto per scappare - Nel pomeriggio di giovedì (4 dicembre) la polizia è intervenuta in viale Europa a Firenze per la segnalazi ... Secondo msn.com

Trova un ladro in casa e lo chiude a chiave in camera fino all'arrivo dei carabinieri. Così un ragazzo ha fatto arrestare un 49enne a Frosinone - Ci riprova nell'abitazione accanto ma quando il colpo sembrava fatto è stato sorpreso dal figlio 21enne dei proprietari che lo ha chiuso in camera ... Da ilmessaggero.it