Chievo Verona la favola calcistica che finì troppo presto | torna a parlare Luca Campedelli

Il Chievo Verona è tornato ieri al centro dell’attenzione con l’uscita del libro “Chievo, delitto perfetto”, scritto dai giornalisti Raffaele Tomelleri e Fabiana Della Valle. La storia della piccola società veronese, nata su un argine e nota come “la squadra della diga”, è stata spesso raccontata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

