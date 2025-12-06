Chiesti 10 anni di carcere per l’olimpico Pizzolato | le accuse di violenza sessuale di gruppo
La Procura di Trapani ha avanzato la richiesta di condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, accusato di violenza sessuale di gruppo. Stessa pena è stata proposta per gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La richiesta è stata condivisa dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino. Le accuse a Pizzolato. Le accuse riguardano fatti avvenuti nel luglio 2022. La vittima, una turista finlandese, sarebbe stata avvicinata dai quattro uomini in un ristorante di Trapani insieme ad altre connazionali. 🔗 Leggi su Open.online
