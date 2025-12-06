Chiesti 10 anni di carcere per Antonino Pizzolato | il bronzo olimpico è a processo per stupro di gruppo
Antonino Pizzolato, atleta olimpionico medaglia di bronzo a Parigi 2024 e a Tokyo, rischia una condanna a dieci anni di carcere. Questa è la richiesta della Procura di Trapani: il campione di sollevamento pesi infatti è a processo per violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena è stata chiesta dall’accusa anche per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino. Lo riportano il Giornale di Sicilia e La Sicilia. Pizzolato è accusato di aver violentato insieme agli altri tre amici una turista finlandese di 27 anni in un residence sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Violenza sessuale di gruppo: chiesti 10 anni per Pizzolato, bronzo olimpico a Parigi e Tokyo Vai su X
Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per l'olimpionico Pizzolato. Il campione di sollevamento pesi a processo con tre amici #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 mesi di carcere per Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi - Gli abusi sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese di 27 anni. Secondo msn.com
Violenza sessuale di gruppo a Trapani: chiesti 10 anni per il campione olimpico Pizzolato - Dieci anni di carcere è la richiesta per il campione olimpico Antonino Pizzolato accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Segnala meridionews.it
Trapani: chiesti 10 anni a ciascuno dei responsabili della violenza sessuale di gruppo - Sembra che la vicenda legata alla violenza sessuale subita da una turista finlandese nel 2022 in vacanza a Trapani proceda verso un epilogo. Come scrive itacanotizie.it
Violenza sessuale, chiesta condanna a 10 anni per l'ex campione olimpico Pizzolato - La condanna a dieci anni di carcere è stata chiesta dalla Procura di Trapani per il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024. Lo riporta msn.com
Turista violentata a Trapani, chiesti 10 anni per il campione olimpico Pizzolato - Chiesta la condanna a 10 anni di carcere per Antonino Pizzolato, accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Segnala newsicilia.it
Chiesti 10 anni di carcere per l’olimpico Pizzolato: le accuse di violenza sessuale di gruppo - Le accuse riguardano fatti avvenuti nel luglio 2022, quando la vittima, una turista finlandese, sarebbe stata violentata L'articolo Chiesti 10 anni di carcere per l’olimpico Pizzolato: le accuse di vi ... Riporta msn.com