Chiesti 10 anni di carcere per Antonino Pizzolato | il bronzo olimpico è a processo per stupro di gruppo

Antonino Pizzolato, atleta olimpionico medaglia di bronzo a Parigi 2024 e a Tokyo, rischia una condanna a dieci anni di carcere. Questa è la richiesta della Procura di Trapani: il campione di sollevamento pesi infatti è a processo per violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena è stata chiesta dall’accusa anche per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino. Lo riportano il Giornale di Sicilia e La Sicilia. Pizzolato è accusato di aver violentato insieme agli altri tre amici una turista finlandese di 27 anni in un residence sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

