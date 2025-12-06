Chiello pubblica il nuovo singolo Lupo con il video ufficiale
Entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale Lupo, il nuovo singolo di Chiello. E ntra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale Lupo, il nuovo singolo di Chiello ( Island RecordsUniversal Music Italia ). Il video è diretto da Tommaso Ottomano, con la fotografia di Marco De Pasquale e prodotto da Borotalco.tv. Il videoclip trascina lo spettatore in una distopia fredda e contaminata che rende tangibile il conflitto interiore evocato nella canzone. Un’opera visiva potente, che indaga il dramma intimo nato dalla relazione tra due esseri condannati. Lupo è un brano che segna un ulteriore passo nella crescita artistica del cantautore, sempre più orientato verso un linguaggio evocativo, cinematografico e profondamente emotivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altre letture consigliate
"Lupo" è il nuovo singolo di Chiello, un brano che segna un ulteriore passo nella crescita artistica del cantautore #Chiello #Lupo - facebook.com Vai su Facebook
Chiello in radio con “Lupo” - Da venerdì 5 dicembre, entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “LUPO”, il nuovo singolo di CHIELLO (Island Records/Universal Music Italia). radiowebitalia.it scrive
Chiello e Arisa, il Sanremo lucano - Per Chiello è la prima volta sul palco dell'Ariston, l'ottava per Arisa ... Come scrive quotidianodelsud.it
Il venosino CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo - Il cantautore, considerato una delle voci più originali e amate della nuova scena italiana, salirà per la prima volta da protagonista ... Segnala lasiritide.it
Chiello, l'esordio a Sanremo: dai live di X Factor alla serata delle Cover, chi è l'esordiente al Festival - Il cantautore, tra le voci più distintive e amate della nuova scena italiana, calcherà da protagonista ... Segnala msn.com
CHIELLO è pronto a tornare sul palco con “Chiello Club Tour 2026” - Dopo l’uscita del suo ultimo album “Scarabocchi” (Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club ital ... Scrive rockon.it