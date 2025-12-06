Entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale Lupo, il nuovo singolo di Chiello. E ntra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale Lupo, il nuovo singolo di Chiello ( Island RecordsUniversal Music Italia ). Il video è diretto da Tommaso Ottomano, con la fotografia di Marco De Pasquale e prodotto da Borotalco.tv. Il videoclip trascina lo spettatore in una distopia fredda e contaminata che rende tangibile il conflitto interiore evocato nella canzone. Un’opera visiva potente, che indaga il dramma intimo nato dalla relazione tra due esseri condannati. Lupo è un brano che segna un ulteriore passo nella crescita artistica del cantautore, sempre più orientato verso un linguaggio evocativo, cinematografico e profondamente emotivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Chiello pubblica il nuovo singolo Lupo con il video ufficiale