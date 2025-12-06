Chiellini è una macchina presto diventerà il presidente della Juventus | l’ex compagno di squadra è assolutamente sicuro

. Le dichiarazioni. Michele Paolucci, ex attaccante della Juventus che ha intrapreso la carriera da direttore sportivo, ha rilasciato un’intervista a Fanpage raccontando aneddoti inediti del suo periodo in bianconero, dalle giovanili alla Prima Squadra, e l’incontro con i campioni assoluti di quel tempo. La Juventus di Capello: marziani e fortezza. Paolucci ricorda con emozione il periodo in cui, da ragazzino della Primavera, veniva chiamato da Fabio Capello per le partitelle con la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - «Chiellini è una macchina, presto diventerà il presidente della Juventus»: l’ex compagno di squadra è assolutamente sicuro

Altre letture consigliate

? Renato Natali (Livorno, 1883-1979) Vecchia Livorno ? Olio su tavola, cm. 50×70 ? Courtesy Galleria Chiellini ? Domani, 6 dicembre, si inaugura la consueta esposizione dicembrina dedicata ai Colori labronici presso la Galleria Chiellini. Una - facebook.com Vai su Facebook

Chiellini: “Conte? Ero uno dei suoi pretoriani, per lui pronti a morire” - Chiellini, insieme a Bonucci e Barzagli, è stato colonna portante per anni della difesa della Juventus e poi anche dell'Italia, dando vita alla famosa 'BBC': "Bonucci è arrivato nel 2009, Barzagli nel ... Segnala tuttosport.com

Pagina 1 | Chiellini: “Conte? Ero uno dei suoi pretoriani, per lui pronti a morire” - Chiellini, insieme a Bonucci e Barzagli, è stato colonna portante per anni della difesa della Juventus e poi anche dell'Italia, dando vita alla famosa 'BBC': "Bonucci è arrivato nel 2009, Barzagli nel ... Si legge su tuttosport.com

Chiellini è pronto per diventare consigliere in Federcalcio: cosa manca per la sua nomina ufficiale - La scalata di Giorgio Chiellini nel calcio italiano non si è fermato ai successi con la Juventus e a quelli con la Nazionale dopo la vittoria degli Europei 20- Riporta fanpage.it

Chiellini-Juve, ritorno al futuro. A settembre inizia come dirigente - Giorgio lo scorso mese ha chiuso l’avventura negli Stati Uniti, a fine agosto riprenderà la vita a Torino e a settembre tornerà a casa del tutto: alla Juventus. Come scrive gazzetta.it

Chiellini: "Ho sentito Pogba in questi giorni. Spero di rivederlo presto in campo" - Giorgio Chiellini, tramite i microfoni di Sky Sport ha parlato delle parole di Paul Pogba sulla Juventus e della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti in cerca di una strada per ripartire dopo la ... Da tuttomercatoweb.com

Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS" - Prima della delicata sfida contro l'Udinese, ecco le parole di Giorgio Chiellini per il momento negativo vissuto dalla squadra bianconera: "Io penso che Igor Tudor vada ringraziato per aver fatto un ... Da tuttomercatoweb.com