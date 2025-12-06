chiediamo ancora di riunire il consiglio

Venerdì scorso è stata depositata in Partecipanza l’ennesima richiesta di convocazione del Consiglio. A rendere noto questo nuovo capitolo della lunga querelle interna all’Ente a suon di tribunali, sono i firmatari Vasco Fortini, Raffaele Gilli, Bruno Casoni, Corrado e Renato Borgatti, Pier Lorenzo Folchi e Mirco Gallerani. "La richiesta parte dal bilancio di previsione 2026 – spiegano – e continua con la surroga del consigliere deceduto e di quelli dimissionari". E commentano anche le recenti dichiarazioni di Massimiliano Borghi, Sandro Balboni, Fausto Gallerani, Massimo Pirani. "Ricordiamo che il Tribunale di Ferrara ha dichiarato nulla l’elezione a presidente di Borghi e 79 delibere – sostengono –, da novembre 2024 domandiamo di accedere alla documentazione contabile dell’Ente per controllarne le condizioni patrimoniali ed amministrative ma ci viene negata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

