Chiara Frontini a processo per minaccia aggravata Bruzziches-Chiatti | Reato grave la difesa | Politicamente irrilevante

La sindaca Chiara Frontini a processo insieme al marito Fabio Cavini per la "cena dei veleni". Non per minaccia a corpo politico, come inizialmente ipotizzato dalla procura di Viterbo, ma per minaccia aggravata. "Un reato di minor rilievo", evidenzia la prima cittadina. Ma che resta comunque. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Affronteremo il processo con serenità…” Cena dei veleni - La sindaca Chiara Frontini dopo il rinvio a giudizio per minaccia aggravata da parte della corte di appello che ha accolto il ricorso della procura di Viterbo contro il non luogo a procedere: "So chi sono - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia aggravata, rinviati a giudizio la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini - Minaccia aggravata, rinvio a giudizio per la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini. Da msn.com

Cena dei veleni, rinviata a giudizio la sindaca di Viterbo - Chiara Frontini dovrà rispondere insieme al marito di minaccia aggravata. Come scrive rainews.it

“Minaccia aggravata!”, la sindaca italiana rinviata a giudizio con il marito: fatti gravissimi - Si è conclusa con il rinvio a giudizio della sindaca di Viterbo Chiara Frontini e del marito Fabio Cavini l’udienza davanti alla IV sezione della Corte ... thesocialpost.it scrive

Cena dei veleni. Rinvio a giudizio per Chiara Frontini e Fabio Cavini - NewTuscia – VITERBO – La IV sezione della corte d’appello di Roma, ha rinviato a giudizio per minaccia aggravata la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini, precedentemente accus ... Come scrive newtuscia.it

Frontini: «Affronteremo il processo con serenità» - La sindaca di Viterbo dopo il rinvio a giudizio per minaccia aggravata: «So chi sono e quali sono i miei valori, so di aver sempre agito nel rispetto delle regole e delle persone» ... Scrive civonline.it