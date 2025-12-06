Chi era il 23enne morto gettandosi nel vuoto dopo aver assunto cannabis | l'ipotesi della sostanza sintetica

Erhan Hac?mustafao?lu è il 23enne che si è tolto la vita gettandosi dalla finestra di un B&b di Milano dopo aver assunto cannabis light. Il sospetto degli inquirenti è che all'interno ci fosse una sostanza sintetica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo aver consumato marijuana legale, acquistata regolarmente in un negozio a Firenze, è avvenuta la tragedia Il 23enne, attorno a mezzanotte, si è lanciato dal secondo piano ed è morto

Chi era il 23enne morto gettandosi nel vuoto dopo aver assunto cannabis: l'ipotesi della sostanza sintetica - Erhan Hacimustafaoglu è il 23enne che si è tolto la vita gettandosi dalla finestra di un B&b di Milano dopo aver assunto cannabis light