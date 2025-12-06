Chi era il 23enne morto gettandosi nel vuoto dopo aver assunto cannabis | l'ipotesi della sostanza sintetica

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erhan Hac?mustafao?lu è il 23enne che si è tolto la vita gettandosi dalla finestra di un B&b di Milano dopo aver assunto cannabis light. Il sospetto degli inquirenti è che all'interno ci fosse una sostanza sintetica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

