Chi è Sara Jakubiak che interpreta Lady Macbeth alla Prima della Scala

La nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano si aprirà il 7 dicembre 2025, giorno di Sant'Ambrogio, con Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?, capolavoro della drammaturgia del Novecento. A dirigere l'opera sarà Riccardo Chailly, mentre a vestire i panni della protagonista femminile della pièce sarà il soprano statunitense Sara Jakubiak. Chi è Sara Jacubiak, la Lady Macbeth alla Scala. La Prima alla Scala è uno degli eventi culturali più attesi dell'anno, e inaugurare la stagione lirica del teatro milanese rappresenta da sempre un grande onore per direttori d'orchestra e cantanti.

