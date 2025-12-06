Chi è Sara Jakubiak che interpreta Lady Macbeth alla Prima della Scala
La nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano si aprirà il 7 dicembre 2025, giorno di Sant’Ambrogio, con Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?, capolavoro della drammaturgia del Novecento. A dirigere l’opera sarà Riccardo Chailly, mentre a vestire i panni della protagonista femminile della pièce sarà il soprano statunitense Sara Jakubiak. Chi è Sara Jacubiak, la Lady Macbeth alla Scala. La Prima alla Scala è uno degli eventi culturali più attesi dell’anno, e inaugurare la stagione lirica del teatro milanese rappresenta da sempre un grande onore per direttori d’orchestra e cantanti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
«L’unica cosa che posso dire è: allacciatevi le cinture». Sara Jakubiak non nasconde l’energia che si respira alla vigilia della Prima del 7 dicembre alla Scala, dove “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” arriva come un terremoto emotivo. Dmitrij Šostako - facebook.com Vai su Facebook
In anticipation for Sunday's opening night, OperaWire spoke to Sara Jakubiak about making her Teatro alla Scala debut Vai su X
Per Sara Jakubiak la Prima della Scala 2025 è anche una prima volta: «Questo è il mio ruolo più difficile» - La soprano statunitense debutta alla Scala di Milano e inaugura ufficialmente la stagione lirica più blasonata ... Riporta vogue.it