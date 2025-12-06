Chi è Matteo Addino personaggio e giudice della giuria popolare di Ballando con le stelle?
Matteo Addino è uno dei protagonisti dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Nato a Genova nel 1984, è un artista poliedrico: ballerino, coreografo, insegnante e fondatore della rinomata Naima Academy. La sua entrata nella giuria popolare del programma condotto da Milly Carlucci ha portato una ventata di freschezza e brio, contribuendo a rinnovare l’atmosfera dello show del sabato sera. La danza ha accompagnato Addino fin dall’adolescenza, e proprio a Genova ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, grazie alla sua creatività e alla dedizione allo studio, è diventato uno dei nomi più riconosciuti nel panorama della danza italiana. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
