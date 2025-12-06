Chi è l’ex moglie di Paolo Ruffini Claudia Campolongo | Una storia che ho tenuto segreta
Paolo Ruffini è stato sposato per sei anni con la collega Claudia Campolongo, ma la loro relazione si è saputa solo dopo il divorzio: «Non so neanche come sia uscita, ma è una cosa molto naturale. Continuiamo a lavorare assieme, siamo in ottimi rapporti e so che sembra anomalo ma penso sia più normale continuare a voler bene a qualcuno a cui hai tenuto anche quando si vorrebbe che, finito un rapporto, tu lo debba odiare», ha detto. “La coinvolgo quasi sempre. Quest’anno festeggiamo dieci anni da quando ci siamo lasciati. Lei c’è perché fa parte della mia sfera affettiva. I miei genitori sono stati insieme 59 anni, ma nella vita bisogna avere anche il coraggio di lasciarsi, che non vuol dire abbandonare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Sono suo padre, ma ho sempre detto a lui e ai nipoti che potevano chiamarmi Paolo” Paolo Belli si racconta a Ballando con le Stelle, tornando agli anni difficili in cui provava ad avere figli con sua moglie Deanna, senza riuscirci. Un momento toccante. - facebook.com Vai su Facebook
A rivelarlo è Clizia Incorvaia, mamma di Gabriele e moglie di Paolo Ciavarro, nella puntata di "Storie al Bivio" in onda sabato su Rai2: "Lo amava immensamente". Vai su X
Paolo Belli a Ballando piange per la malattia della moglie Deanna: «Potevo solo starle accanto» - Paolo Belli inizia raccontando la loro storia d'amore: «Stiamo insieme da 45 anni, per la precisione 42 di matrimonio e tre di fidanzamento. Lo riporta ilmattino.it