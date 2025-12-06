Chi è l’ex moglie di Paolo Ruffini Claudia Campolongo | Una storia che ho tenuto segreta

Paolo Ruffini è stato sposato per sei anni con la collega Claudia Campolongo, ma la loro relazione si è saputa solo dopo il divorzio: «Non so neanche come sia uscita, ma è una cosa molto naturale. Continuiamo a lavorare assieme, siamo in ottimi rapporti e so che sembra anomalo ma penso sia più normale continuare a voler bene a qualcuno a cui hai tenuto anche quando si vorrebbe che, finito un rapporto, tu lo debba odiare», ha detto. “La coinvolgo quasi sempre. Quest’anno festeggiamo dieci anni da quando ci siamo lasciati. Lei c’è perché fa parte della mia sfera affettiva. I miei genitori sono stati insieme 59 anni, ma nella vita bisogna avere anche il coraggio di lasciarsi, che non vuol dire abbandonare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

