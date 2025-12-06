Chi è l’ex marito di Sevval Sam Ender di Forbidden Fruit il calciatore Metin Tekin e padre di suo figlio

Nella sua vita privata Sevval Sam è stata legata sentimentalmente all’ex calciatore Metin Tekin, suo marito dal 1993 al 1999. Dalla loro unione nel 1997 nasce Taro Emir, anche lui attore. Apprezzata dal grande pubblico per il ruolo di Ender Çelebi nella popolare serie Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), ha saputo distinguersi per eleganza e intensità interpretativa. Parallelamente alla recitazione,?evval ha costruito una solida carriera musicale, con album che spaziano tra folk, tango e sonorità anatoliche. Nel corso della sua carriera musicale, Sevval Sam ha pubblicato una serie di album che spaziano tra generi diversi, riflettendo la sua versatilità artistica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

