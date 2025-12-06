Chernobyl nuovo incubo | l’ispezione dell’Aiea scopre un danno provocato alla cupola dai raid russi

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato, in una nuova indagine della scorsa settimana, che il raid di droni russi contro la centrale nucleare di Chernobyl lo scorso febbraio, ha privato la ‘cupola’ costruita a protezione del sito delle “sue funzioni primarie di sicurezza, incluso la capacità di contenimento”. Nonostante ciò, gli ispettori hanno anche rilevato che “non c’è danno permanente alle sue strutture portanti o ai sistemi di monitoraggio”. L’attacco aveva danneggiato gravemente la nuova copertura del reattore esploso nel 1986 del sito di Chernobyl A questi problemi si è aggiunto anche un incendio di grandi proporzioni al rivestimento esterno della struttura di acciaio, costruita per evitare fughe radioattive dal reattore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

