Chernobyl l’allarme dell’Aiea | Lo scudo protettivo della centrale non blocca più le radiazioni

Lo scudo protettivo del reattore nucleare responsabile del disastro nucleare di Chernobyl, in Ucraina, si è deteriorato a tal punto da non riuscire più a svolgere la sua funzione principale, ovvero quella di bloccare le radiazioni. Lo ha annunciato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). L’ispezione dell’Aiea alla centrale di Chernobyl. Un’ ispezione effettuata la scorsa settimana ha rivelato che la struttura di confinamento in acciaio, costruita con grande impegno e con un costo di 1,5 miliardi di euro accanto al reattore distrutto, “aveva perso le sue principali funzioni di sicurezza”, ha affermato Rafael Grossi, direttore generale dell’Aiea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chernobyl, l’allarme dell’Aiea: “Lo scudo protettivo della centrale non blocca più le radiazioni”

