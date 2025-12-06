Chernobyl l’Aiea | Involucro della centrale nucleare danneggiato dai droni No danni permanenti ma serve un ripristino completo

A quasi quattro decenni dall’incidente del 1986 la centrale nucleare di Chernobyl torna a far parlare di sé. L’ Agenzia atomica internazionale, riferisce Reuters, ha confermato che il New Safe Confinement (NSC), lo scudo metallico che avvolge il reattore esploso, ha perso le sue funzioni principali di sicurezza, pur senza riportare danni strutturali permanenti. Un’ispezione effettuata la scorsa settimana ha rivelato che la struttura di confinamento in acciaio, costruita con un costo di 1,5 miliardi di euro accanto al reattore distrutto, “aveva perso le sue principali funzioni di sicurezza, compresa la capacità di confinamento”, ha detto il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chernobyl, l’Aiea: “Involucro della centrale nucleare danneggiato dai droni. No danni permanenti, ma serve un ripristino completo”

