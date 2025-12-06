Chernobyl la cupola del reattore è danneggiata | allarme dell' Aiea dopo un attacco di droni russi
Lo scudo protettivo del reattore di Chernobyl non è più in grado di garantire il confinamento delle radiazioni. A rivelarlo è l?Agenzia internazionale per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Chernobyl, lo scudo del reattore non isola più le radiazioni: l’allarme dopo l'attacco dei droni - Lo scudo protettivo del reattore di Chernobyl non è più in grado di garantire il confinamento delle radiazioni. Si legge su msn.com
